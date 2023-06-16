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Yerel Araç çukura uçtu! Neyse ki korkulan olmadı
Yerel

Araç çukura uçtu! Neyse ki korkulan olmadı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 06:59:00 -
Araç çukura uçtu! Neyse ki korkulan olmadı

Küçükçekmece'de gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç şantiye alanının bulunduğu yerdeki çukura düştü. Kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi'nde gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta karı koca bir çift seyir halindeyken kadın sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü.

Araçtaki karı koca çift kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi. Araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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