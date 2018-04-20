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Araç alacaklar dikkat! İndirim sinyali geldi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ÖTV indirimine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Enflasyon beklentilerini düşürüz. Temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:45
Araç alacaklar dikkat! İndirim sinyali geldi

TRT Haber yayınında konuşan Cemil Ertem'in açıklamalarında öne çıkanlar hususlar şöyle:

*Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak

 *Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var

*KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor

*Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir

*Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötvindirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz

*(ÖTV indirimiyle)  Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:45
  1. ötv indirimi
  2. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem

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