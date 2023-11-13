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Dünya Arabulucuların esir takası görüşmeleri sürerken terör devletinden yeni hamle! İsrail zindanlarındaki Filistinli mahkumlar...
Dünya

Arabulucuların esir takası görüşmeleri sürerken terör devletinden yeni hamle! İsrail zindanlarındaki Filistinli mahkumlar...

Yeniakit Publisher
2023-11-13 07:01:00 -
Arabulucuların esir takası görüşmeleri sürerken terör devletinden yeni hamle! İsrail zindanlarındaki Filistinli mahkumlar...

İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin hükümetine bağlı resmi bir kurum olan Esirler Cemiyeti ve sivil toplum örgütü olan Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresinin cezaevlerinde tutulan mahkumların toplu transfer operasyonlarını artırmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Transferler sırasında taciz işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, çeşitli tacizlere maruz kalanlar arasında, hayatının 44 yılını hapishanede geçirmiş olan Filistinli Nail el-Bergusi'nin (66) de olduğu belirtildi.

Açıklamada, 34 yılı aralıksız olmak üzere toplam 44 yıl hapis yatan Bergusi'nin nakil sırasında yaralayıcı darp eylemine maruz kaldığı ifade edildi.

Her iki kurum tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumların hapishanedeki bölümler arası, farklı hapishanelere taşınmaları ya da hücre hapsine maruz bırakılmaları şeklinde uyguladığı operasyonlarda tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

Esirler Kulübü verilerine göre, 7 Ekim sonrasında, ev baskınları, kontrol noktalarında insanların alıkonulmaları olmak üzere İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulan Filistinlilerin sayısı 2 bin 470'e yükseldi.
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İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kent, belde ve köylerindeki evlere gece gündüz baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almayı aralıksız sürdürüyor.

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