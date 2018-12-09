0553 313 94 23

Arabistan ve BAE’ye ABD koruması

ABD İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Yemen’i İran’ında arkasına alarak, Suudi Arabistan ve BAE için bir tehdit oluşturmaması konusunda uyardı.

09 Aralık 2018 Pazar 09:43
Arabistan ve BAE’ye ABD koruması

Münübe Yılmaz

ABD İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Abu Dabi’de katıldıkları bir konferansta Yemen’i İran’ın desteğini alarak, Suudi Arabistan ve BAE için bir tehdit oluşturmaması konusunda uyardı. Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE’nin desteklediği hükümet güçlerinin 4 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitirmesi için, İsveç’te görüşmeye başladığı günlerde Abu Dabi’de katıldığı bir konferansta açıklama yapan Arap ve Körfez Ülkeleri İlişkileri’nin başkan yardımcılığını yapan Timothy Lenderking önemli açıklamalarda bulundu. Lenderking  “Yemen, yakın bir zamanda, İran’a güvenerek, Suudi Arabistan ve BAE’ye karşı bir tehdit oluşturmaya kalkmamalı” ifadesinde bulundu. Yemen ve Arabistan ilişkileri için dönüm noktası olarak addedilen İsveç görüşmelerinin devam ederken, daha önce defalarca masaya oturmayı reddeden Husiler bu görüşmelerin çok olması ile beraber, bölgedeki çatışmaların tamamen biteceği anlamına gelmeyeceğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile KOBİ'lerin soruları yanıt buluyor
    1. Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile..
    2. Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    4. Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
    5. Avrupa ülkeleri Irak'a söz verdi!..
    6. Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor
    7. Gören İzmirliler dehşete düştü.....
    8. CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı
    9. Resmen açıklandı! Irak kısıtlamaya..
    10. Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor
    11. CHP'nin kalesi 'Cumhur ittifakı'yla..
    12. Sivasspor çıkışını sürdürdü
    13. Erken seçime gidildi... Halk sandık..
    14. Dünyanın tek yüzer nükleer güç..
    15. Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha..
    16. Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
    17. Edirne'de jandarma, 44 göçmeni yakaladı
    18. Büyüme rakamlarında geri sayıma geçildi
    19. 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
    20. YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!