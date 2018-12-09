Arabistan ve BAE’ye ABD koruması

Münübe Yılmaz

ABD İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Abu Dabi’de katıldıkları bir konferansta Yemen’i İran’ın desteğini alarak, Suudi Arabistan ve BAE için bir tehdit oluşturmaması konusunda uyardı. Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE’nin desteklediği hükümet güçlerinin 4 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitirmesi için, İsveç’te görüşmeye başladığı günlerde Abu Dabi’de katıldığı bir konferansta açıklama yapan Arap ve Körfez Ülkeleri İlişkileri’nin başkan yardımcılığını yapan Timothy Lenderking önemli açıklamalarda bulundu. Lenderking “Yemen, yakın bir zamanda, İran’a güvenerek, Suudi Arabistan ve BAE’ye karşı bir tehdit oluşturmaya kalkmamalı” ifadesinde bulundu. Yemen ve Arabistan ilişkileri için dönüm noktası olarak addedilen İsveç görüşmelerinin devam ederken, daha önce defalarca masaya oturmayı reddeden Husiler bu görüşmelerin çok olması ile beraber, bölgedeki çatışmaların tamamen biteceği anlamına gelmeyeceğini ifade etmişti.