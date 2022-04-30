Arabistan ile yeni bir dönem başlıyor

Körfez ülkeleriyle yüksek iş birliği ve İslam kardeşliğine dayanan yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Suudi Arabistan ziyaretini tamamladı.

Her alanda işbirliği

Resmi ziyaretler kapsamında geldiği Arabistan’ın Cidde kentinde resmi törenlerle karşılanan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü. El-Selam Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri gibi alanlardaki işbirliği ve potansiyelleri masaya yatırıldı.

Görüşmelere ilişkin Başkan Erdoğan, “Hâdimü’l Haremeyn’in daveti üzerine Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihî, kültürel, beşerî bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askerî, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek Ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan’la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır” açıklamasını yaptı.

Kâbe’yi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mekke’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Kâbe’ye ziyaret gerçekleştirerek Umre yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Başkan Erdoğan, dün Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.