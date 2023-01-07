Arabası olan, olmayanlara haber! Herkesi ilgilendiriyor! En az yakan dizel arabalar belli oldu! işte marka marka...

Sıfır araç fiyat listesi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz ay yüzde 6 oranında zamlanan sıfır otomobil fiyatlarına 2022 yılında toplamda %31,7 oranında zam geldi. Geçtiğimiz aylarda otomotiv sektörü tarafından beklenen matrah düzenlemesi açıklanmıştı. En çok merak edilen konulardan olan yakıt hakkında yeni bir haber geldi. En az yakan dizel arabalar belli oldu!

Peugeot 508 1,5 BlueHDi 130 EAT8 S&S versiyonu kilometrede 0,80 kuruş yakıt tüketiyor.

Peugeot 508’in 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten dört silindirli 1,5 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 3,6 litre (fabrika verilerine göre).

Citroen C4 1,5 BlueHDi 130 HP EAT8 versiyonu kilometrede 0,84 kuruş yakıt tüketiyor.

Citroen C4’ün 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten dört silindirli 1,5 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 3,8 litre (fabrika verilerine göre).

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Volkswagen Passat 2,0 TDI 150 PS DSG versiyonu kilometrede 0,86 kuruş yakıt tüketiyor.

Volkswagen Passat’ın 150 beygir güç ve 340 Nm tork üreten dört silindirli 2,0 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 3,9 litre (fabrika verilerine göre).

Citroen C3 Aircross 1,5 BlueHDi 120 hp EAT6 versiyonu kilometrede 0,89 kuruş yakıt tüketiyor.

Citroen C3 Aircross’un 120 beygir güç ve 300 Nm tork üreten dört silindirli 1,5 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,0 litre (fabrika verilerine göre).

Renault Megane 1,5 BlueHDi EDC 115 bg versiyonu kilometrede 0,89 kuruş yakıt tüketiyor.

Renault Megane’ın 115 beygir güç ve 270 Nm tork üreten dört silindirli 1,5 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,0 litre (fabrika verilerine göre).

Mini Cooper Clubman One D versiyonu kilometrede 0,91 kuruş yakıt tüketiyor.

Mini Cooper Clubman’in 116 beygir güç ve 270 Nm tork üreten üç silindirli 1,5 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,1 litre (fabrika verilerine göre).

aydinlik'ın aktardığı haberde: Fiat Egea Sedan 1,3 multijet 95 hp versiyonu kilometrede 0,91 kuruş yakıt tüketiyor.

Fiat Egea’nın 95 beygir güç ve 200 Nm tork üreten dört silindirli 1,3 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,1 litre (fabrika verilerine göre).

BMW 1 Serisi 116d versiyonu kilometrede 0,93 kuruş yakıt tüketiyor.

BMW 1 Serisinin 116 beygir güç ve 270 Nm tork üreten üç silindirli 1,5 litrelik dizel ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,2 litre (fabrika verilerine göre).

2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları araç fiyatlarına zam yapmaya başladı. Türkiye'de en çok satan modellerden olan Toyota Corolla'nın Ocak ayı zamlı fiyat listesi açıklandı.

Toyota Corolla 1,5 VisionAralık: 607.050 TLOcak 2023: 642.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive SAralık: 633.750 /Ocak 2023: 670.300

Toyota Corolla 1.5 Dream

Aralık: 671,150 TLOcak 2023: 709,900 TL