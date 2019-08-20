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Arabanlıların Çat Boğazı Barajı talebi

Araban ilçesindeki vatandaşlar, ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını düşündükleri Çat Boğazı Barajı projesinin tamamlanmasını ve inşaat çalışmalarının biran önce başlamasını istiyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:22
Arabanlıların Çat Boğazı Barajı talebi

Araban ilçesindeki vatandaşlar, ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını düşündükleri Çat Boğazı Barajı projesinin tamamlanmasını ve inşaat çalışmalarının biran önce başlamasını istiyor.


Araban ilçesinde tek gelir kaynaklarının tarım olduğunu dile getiren vatandaşlar, Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı, sarımsağı, karpuzu, kavununu ürettiklerini belirterek bu üretimlerin devam edebilmesi için bölgenin sulu tarıma kavuşturulması çağrısında bulundu. Araban Ovası’nın verimli topraklarında üretimi kuru tarım yada derin sondaj kuyularıyla sulu tarım yapmaya çalıştıklarını ifade eden Arabanlılar, ilçedeki tarım alanının tamamında sulu tarıma geçilmesi için Çat Boğazı Barajı projesinin biran önce tamamlanıp inşaat çalışmalarına başlanmasını istiyor.


İlçedeki çiftçiler, esnaflar ve vatandaşlar taleplerini dile getirirken, "Araban Ovası’nda sulu tarım yapıp ürün yetiştirmek için kuru tarım yaptığımız tarlalara yüzlerce metre sondaj kuyusu vurduruyoruz. Yüzlerce metre derinlikte bulduğumuz suyu yüksek maliyetli olan elektrik gücüyle yeryüzüne çıkarıp sulu tarım yapıyoruz. Bu da kazanç sağlamıyor. İlçenin geçim kaynağının tamamı tarıma dayalı. İlçenin ekonomisini kalkındıracak olan tek proje Araban Ovası’nı sulayıp sulu tarım yapmaktan geçiyor. İlçenin ekonomisini kalkındıracak olan Çat Boğazı Barajı projesinin biran önce hayata geçirilmesi için çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Araban Ovası’nda sulu tarıma geçilmesi şart"


Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da Çat Boğazı Barajı projesi ile ilgili, "AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın yıllar önce defalarca girişimlerde bulunmasının ardından gündeme gelen Çat Boğazı Barajı projesi çalışmaları başlatılmış ve 20 Nisan 2017 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen programla sözleşme imzalanmıştı. Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal mahallesi sınırlarındaki Çat Boğazı mevkine yapılması planlanan ve proje çalışmaları devam eden Çat Boğazı Barajı, Araban Ovası’nda kuru tarım yapılan 137 bin 280 dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak. Çat Boğazı Barajı’nın proje çalışmaları biran önce tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanıp sulu tarıma geçilmesi şart. Geçim kaynağının yüzde yüzü tarıma dayalı olan Araban ilçesinin kalkınması için Çat Boğazı Barajı projesinin biran önce hayata geçirilip Araban Ovası’nı su ile buluşturulması gerekiyor. Araban Ovası’ndaki kuru tarım yapılan arazilerden biran önce sulu tarıma geçirilmesiyle birlikte hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ekonomisine katkı sağlanacaktır. Çat Boğazı Barajı projesi Arabanlılar olarak tek umudumuzdur. Araban Ziraat Odası Başkanı olarak Çat Boğazı Barajı projesi için girişimlerde bulunarak projenin tamamlanması için yıllardan beri yoğun uğraş veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’a teşekkür derim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:22
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