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Arabada FETÖ videosu izleyen doktorların cezası belli oldu

Bir otomobilin içinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videosunu izleyip topladıkları himmet paralarını sayarken yakalanan doktor ve akademisyenlerin cezası belli oldu.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:04
Arabada FETÖ videosu izleyen doktorların cezası belli oldu

2018 yılı Şubat ayında polisin takip ettiği örgütün akademisyenlerden sorumlu imamı ‘İsa’ ve ‘İsmail’ kod adlı İlyas B. ile birlikte doktorlar otomobilde örgütün ele başı Fethullah Gülen videosu izlerken ve topladıkları himmet paralarını sayarken polis operasyonuyla yakalandı. 

Adıyaman 2. Ağır ceza Mahkemesinde yargılanmaları süren İlyas B. ile Yrd. Doç. Dr. Hacı P., Yrd. Doç. Dr. Recai K., Hastane Başhekim Yrd. Dr. Suat Ç., Dr. Ahmet T. ile ilgili mahkeme heyeti kararını verdi. 

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan akademisyenlerden sorumlu imam İlyas B.’ye 12 yıl 9 ay, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç.’ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Hacı P.’ye 6 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan Dr. Ahmet T.’ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Recai K.’ya ise 4 yıl 2 ay ceza verdi. 

Sanıklardan Dr. Suat Ç. ve Dr. Hacı P.’nin tutukluluk halleri ve mahkemedeki iyi halleri göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:04
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  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin1 sa önce
    inanamiyorum; bu alcaklar hala mi faaliyette!
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