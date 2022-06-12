Araba fiyatları ile ilgili bomba gelişme! Böylesi daha önce görülmedi

İkinci el araç satışlarında yılın ilk aylarından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 40’a yaklaştı. Hareketliliğin en büyük nedenini de yatırım amaçlı yapılan alımlar oluşturdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar mobilite ihtiyacından ziyade ekonomik sebeplerden dolayı yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi. Bu nedenle yılın başından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Artışlar devam edecek. O yüzden ikinci elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz. Özellikle mobilite ihtiyacı olanların bu ayı çok iyi değerlendirmeleri lazım” dedi.

Yılın ilk aylarından bu yana sıfır araç fiyatlarında da yüzde 35 oranında artış yaşandığına dikkat çeken Yalçın, “Artık 315 bin TL’nin altında sıfır araç kalmadı. 400 bin TL’nin altında ise pazarda sadece 20 adet otomobil modeli kaldı. Yaşanan bu durum da ikinci el pazarındaki hareketliliği etkiliyor” diye konuştu.

"Alım satım yapmak, yatırım için ikinci el araç alıyorlar"

Otomotiv dünyasının data analizi konusunda lider firması Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın başından bu yana ikinci el araç pazarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirterek, mobilite ihtiyacı olanların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu hareketliliğin ana sebeplerinden birini yatırım amaçlı yapılan alımların oluşturduğunu aktaran Yalçın, “İkinci el araç piyasası Mart ayına kadar çok iyi değildi. Mart’tan sonra kendini toparladı. İnsanlar ekonomik nedenlerden dolayı yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi. Yani insanlar sadece ihtiyacı olduğu için değil, alım-satım yapmak için, yatırım için ikinci el araç alıyor. Kullanıcıların bu tercihi, mobilite ihtiyacının önüne geçti. Bu nedenle de yılın başından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Bahsettiğim nedenlerden dolayı bu artış eğiliminin sebebi eskiye oranla farklı” ifadelerini kullandı.

“İkinci el araç almak için uygun bir zamandayız”

“Fiyat artışları devam edecek. O yüzden ikinci elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz” açıklamasını yapan Yalçın, “İnsanlar yaz aylarında daha çok seyahat ediyor, tatile çıkıyor ve mobilite ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu dönemde ikinci elde talep artacak. Bu kapsamda ilerleyen dönemleri de düşündüğümüzde ikinci el araç almak için uygun bir zamandayız. Özellikle mobilite ihtiyacı olanların bu ayı çok iyi değerlendirmeleri lazım” diye konuştu. Yine yılın ilk aylarından bu yana sıfır araç fiyatlarında da yüzde 35 oranında artış yaşandığını söyleyen Yalçın, bu durumun ikinci el pazarına yansıdığını söyledi.

Hüsamettin Yalçın, “Araç fiyatları artmaya devam ediyor. İnsanlar da bu nedenle araca yatırım yapıyor. Örneğin bir kişinin istediği aracın yetkili satıcıda 1 milyon 500 bin TL, galeride 1 milyon 800 bin TL olduğunu düşünelim. Ama yetkili satıcıda araç yok. İnsanların bazıları da Eylül-Ekim ayına kadar yetkili satıcıya aracın gelmesini beklemek yerine, tercihini galeriden yana kullanıyor. Çünkü aldığı aracı ileride daha pahalıya satacağını düşünüyor. İnsanlar, ihtiyaç ya da yatırım için araç alıyorlar, almaya da devam edecekler” dedi.

Makas açıldı, çözüm ikinci el oldu!

“Bu yıl ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkı daha da arttı, makas açıldı. Bu durum da ikinci el araç piyasasına olumlu yansıdı” açıklamasını yapan Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan fiyat artışına karşın; ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkının çok açılmasından dolayı ikinci ele muazzam bir talep var. A, B, C segmentlerindeki ortalama sıfır araç fiyatları, aynı segmentteki ortalama ikinci el araç fiyatlarına kıyasla 2 katına çıktı. Zaten artık 315 bin TL’nin altında sıfır otomobil modeli kalmadı. 400 bin TL’nin altında ise sadece 20 adet otomobil modeli bulunuyor. Yaşanan bu durum da ikinci el pazarındaki hareketliliği etkiliyor” dedi.

Sıfır araç pazarında satış adetlerinin bu ay da 50-70 bin bandında ilerleyebileceğini söyleyen Yalçın, “Yetkili satıcıların elindeki araçların neredeyse hepsinin satıldığı bir dönemdeyiz. Satışlarda yaz aylarında da aşağı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Sıfır araç pazarı geçtiğimiz aylarda elde ettiği satış ivmesini koruyabilir. Bu hareketlilik de ikinci el satışlarını artırmaya devam edecek, bir nevi talebi sıcak tutacak” diye konuştu.