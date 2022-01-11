Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi başladı mı?
Transfer dönemi ne zaman? Futbolda ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbolseverler ocak ayıyla birlikte ara transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi başladı mı?
Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi başladı mı?
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Süper Lig 21.hafta