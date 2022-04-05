Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ara tatil hangi güne denk geliyor?

Ara tatilde karne veriliyor mu?

İkinci ara tatil 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 8 Nisan Cuma günü tatil öncesi son derslerini tamamlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler ve veliler ara tatilde karne verilip verilmediğini merak ediliyor. Ara tatilde karne verilmiyor. Öğrencilere yılda iki kez yarıyıl ve yıl sonunda karne alıyor.

Ara tatilde öğretmenlerin idari izinli sayılıp sayılmayacağı konusunda ise geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz" dedi.

Öte yandan 2021-2022 eğiti öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak.