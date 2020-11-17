Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okulların açılma tarihi, yüz yüze eğitime geçmeyen sınıflar için gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçişte risk aralığı diğer sınıflara göre düşük oranda olan ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarla başladı. Yüz yüze eğitim, uygulamalı meslek liseleri ile 8 ve 12. sınıflar ile devam ediyor. Son olarak 2 Kasım’da 5 ve 9. sınıfların okullarına başlaması kararı verildi. Bu gelişmelerin ardından okula başlamayan Ortaokul 5,6. sınıf ve lise 10,11. sınıflar kaldı. Okulların açılmasını bekleyen öğrenciler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını merak ediyor.

Ara tatil dönüşünde okulların açılmasını bekleyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Kasım açıklamasında bulundu. Peki, Ortaokul 5,6 ve lise 10,11. sınıflar 23 Kasım’da yüz yüze eğitime devam edebilecek mi? İşte detaylar…

MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen eğitime başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsteklerinin okulların açılması yönünde olduğunu belirten Selçuk, salgın şartlarının buna izin vermediğini ve önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulunarak bu konular üzerine ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yüz yüze eğitim 23 Kasım’da başlayacak mı?

Okulların açılmasıyla ilgili son dönemlerde 23 Kasım tarihi söylenmişti. Bakan Selçuk bu konuda ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. “6,7,10 ve 11. sınıflar 23 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacak mı?” sorusuna 23 Kasım tarihinin resmi bir açıklama olmadığını söyleyen Bakan Selçuk, daha öncede belirttiklerinin üzerinde durarak resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

6,7,10 ve 11. sınıfların açılmasıyla alakalı net bir tarih açıklaması yapılmazken geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 6,7,10 ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili salgının durumuna göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların okula başlamasını değerlendirmeye alacaklarını söyledi.