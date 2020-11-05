Ara tatil olacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgını eğitimi de etkiledi. Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınında yeni vakalar dünya genelinde oldukça yüksek. Salgınla mücadele. Konusunda yeni kısıtlamalar yapılmakta. Salgından eğitim sistemi de etkilendi. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle derslerini canlı olarak takip etmenin yanına 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim de başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. Ancak koronavirüsle mücadele edildiği şu zamanda MEB’in tatil tarihleri arasında yer ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim takvimine göre, ilk ara tatil 16 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Eğer Milli Eğitim Bakanlığının ara tatil takviminde bir değişiklik olmazsa milyonlarca öğrenci hafta sonları da dahil 9 günlük ara tatile çıkmış olacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Sömestr tatili ne zaman, 15 tatili ne zaman? Yine MEB’in takvimine göre, yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak. 5 Şubat’ta sona erecek. Öğrenciler ikinci ara tatili de 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 31 Ağustos’ta uzaktan eğitime başlayan öğrenciler MEB’in takvimine göre eğer bir değişiklik olmazsa 18 Haziran’da karne alacak.