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Eğitim Ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman?
Eğitim

Ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman?

Ara tatil ayın kaçında? Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Öğrenciler nisan ayında bir ara tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı? Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:51:00 -
Ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren her dönemde birer ara tatil yapılma kararı alınmıştı. Geçen senenin ilk döneminde planlanan takvime göre ara tatil uygulandı. Ancak koronavirüs süreci sebebiyle ikinci dönemdeki ara tatil öne çekildi ve uzaktan eğitim dönemi hızlandırıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde de ara tatil yapıldı. Ardından salgında rakamlar artınca yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Ara tatil ne zaman güncel

Ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında ara tatil olup olmayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, “15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok” şeklinde konuştu.

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