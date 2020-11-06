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Eğitim Ara tatil ne zaman olacak?
Eğitim

Ara tatil ne zaman olacak?

Okullarda her dönemde ara tatiller yapılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim döneminde koronavirüs nedeni ile aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından gözler tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?’ sorusunu yanıtladı. Peki, Ara tatil ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:24:00 -
Ara tatil ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.

Ara tatil ne zaman olacak?

Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.

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