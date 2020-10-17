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Eğitim Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman tatil olacak?

Ara tatile kaç gün kaldı? | Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır eğitim uzaktan sürdürüldü. Alınan tedbirlerle okullar kademeli olarak açıldı. Öğrenciler haftanın iki günü okulda, üç günü ise EBA TV'den eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler şimdi ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman 2020?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:35:00 -
Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman tatil olacak?

2019-2020 eğitim öğretim sezonunda ilk kez ara tatil uygulanmaya başlandı. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılının ilk yarısında ara tatil belirlendiği dönemde uygulandı. Ancak ikinci ara tatil salgın sebebiyle erkene çekildi. Öğrenciler ara tatil yaparken uzaktan eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim şeklinde başladı. Ardından eylül ayında anaokulları ve 1. sınıflar için kademeli eğitim başladı. Okullarda istenmeyen durumların yaşanmaması ve tedbirlerin üst seviyelerde tutulmasıyla birlikte okullar kademeli olarak açıldı. Öğrenciler iki gün okulda üç gün ise Eba üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman tatil olacak?

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16 Kasım’da başlayacak. Ara tatil 16 Kasım'da başlayacak 20 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 14,15,16,17,18,19,20,21 ve 22 Kasım'da tatil yapacak. Ders zili 23 Kasım’da çalacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021'de başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek.

İkinci dönem ara tatil ise 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Yaz tatili ise 19 Haziran 2021'de başlayacak. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak.

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Üniversiteler ne zaman açılıyor son durum

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