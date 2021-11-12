Ara tatil ne zaman kaç gün? 15 tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili 2022 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının tatil günleri belirlendi. Tatil için heyecan içinde olan öğrenciler tatilin ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Ara tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacağını bildirdi.