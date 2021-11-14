Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman sona eriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (ME)B ara tatil başlangıç takvimi eğitim öğretim takvimi içerisinde duyurulmuştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için son derslerine 12 Kasım 2021 Cuma günü girdi. Kovid virüsü sebebiyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, ara tatile girdi.

Birinci dönem ara tatili ne zaman bitecek?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman, 15 tatil ne zaman olacak 2021 2022

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.