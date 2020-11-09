Ara tatil ne zaman? | Ara tatil ertelendi mi?

Ara tatil tarihleri güncel | Kasım ve nisan aylarında olmak üzere öğrencilere yılda iki kez ara tatil veriliyor. Ara tatil yaklaşırken henüz 6.,7.,10. ve 11. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamadı. Hal böyle olunca vatandaşlar ara tatilin iptal olup olmadığını merak ediyor. Ara tatil ertelendi mi? | Ara tatilde uzaktan eğitim olacak mı?

Ara tatil ertelendi mi?

Ara tatille ilgili olarak akıllarda pet çok soru bulunuyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, “Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok” dedi.

Ara tatil ne zaman?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. ara tatil 16 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 23 Kasım’da eğitimlerine devam edecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.