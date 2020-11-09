  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ara tatil ne zaman? | Ara tatil ertelendi mi?
Eğitim

Ara tatil ne zaman? | Ara tatil ertelendi mi?

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitime kademeli olarak geçildi. Son olarak 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Ancak 6.,7.,10. ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime geçmedi. Ara tatile az bir süre kala milyonlarca öğrenci ve veli ara tatillerin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. Ara tatil ne zaman? | İlk ara tatil ne zaman başlıyor? | Ara tatil ertelendi mi? | Ara tatil kaç gün?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:21:00 -
Ara tatil ne zaman? | Ara tatil ertelendi mi?

Ara tatil tarihleri güncel | Kasım ve nisan aylarında olmak üzere öğrencilere yılda iki kez ara tatil veriliyor. Ara tatil yaklaşırken henüz 6.,7.,10. ve 11. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamadı. Hal böyle olunca vatandaşlar ara tatilin iptal olup olmadığını merak ediyor. Ara tatil ertelendi mi? | Ara tatilde uzaktan eğitim olacak mı?

Ara tatil ertelendi mi?

Ara tatille ilgili olarak akıllarda pet çok soru bulunuyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, “Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok” dedi.

Ara tatil ne zaman?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. ara tatil 16 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 23 Kasım’da eğitimlerine devam edecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İzmir’de okullar ne zaman açılacak? | İzmir’de okullar ayın kaçında açılacak?
İzmir’de okullar ne zaman açılacak? | İzmir’de okullar ayın kaçında açılacak?

Eğitim

İzmir’de okullar ne zaman açılacak? | İzmir’de okullar ayın kaçında açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!
Siyaset

'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı i..
Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...
Gündem

Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen bir öğrencinin yüzüne hapşıran kadının umursamaz tavrı ve yaptığ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay