Ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir televizyon kanalında ara tatile ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ben daha önceden Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5,5 yıllık müsteşarlık dönemimiz vardı. Dolayısıyla bu tür etkinlikleri o tarihte de yapıyorduk. Şimdi de arkadaşlarımızla bu anlamda paylaşım yapabilecekleri, bakanlığın kendiyle bu anlamda iletişim kurabilecekleri bir mekanizma olsun diye Öğretme Yetiştirme Genel Müdürlüğümüzden rica ettim. Bu yıl farklı bir Öğretmenler Günü konsepti oluşturalım diye. Çünkü hem 24 Kasım artı Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, bütün etkinlikler bu konseptte birleşmiş oldu. Yüzyılın öğretmenler günü etkinliğini yapıyoruz. Biz kurgularken üzerinde epeyce konuştuk.

Biz bunları yaparken birçok kamu kurumdan destek aldık. Bu kadar yoğun bir mesai içinde sayın Cumhurbaşkanımız, öğretmenlerimizle birlikte oldu. Çok da keyif aldı. Toplantı sonrası kendi düşüncelerini de söyledi. Ben önce Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sonra TBMM Başkanımız bizi kabul etti. Meclis Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Bütün bu etkinlikleri yaparken sadece bizim Bakanlık değil birçok kamu kurumundan destek aldık. THY'den Vakıfbank'a kadar, farklı Bakanlıklara kadar destek aldık. Emeği geçen, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum.

"Yüz yılın eğitimi içerikli sempozyum yapıyoruz"

İl ve ilçe müdürlüklerimizden şunu rica ettik. İlinde ilçesinde fark oluşturan öğretmen arkadaşlarımızı davet edin dedik. Sonra şehit yakını öğretmenlerimiz var veya şehit öğretmenlerimizin yakını, Aybüke öğretmenimizin annesi ve babası bizimle beraberdi. Böyle engelli öğretmenlerimiz onları davet ettik. Devam edecek bu. Yıl sonunda da bir öğretmenin gözünden yüz yılın eğitimi içerikli sempozyum yapıyoruz. 200 civarında bir öğretmen arkadaşımızın bildirisi kabul edildi. Aralık ayının son haftası. Tam tarihinden emin olmadığım için söyleyemedim. Böyle bir etkinlik olacak. Bu zaman zarfında bu tür etkinliklerimiz devam edecek.

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Bir öğretmenimizin kendi ilinde ilçesinde başlattığı, Türkiye genelinde yaydığımız projeler olacak ilerde.

Biz çok büyük bir camiayız. Habercilik mantığı itibarıyla olumsuz haberler ön plana çıkarılıyor. Ama o kadar 1 milyon 200 binin üzerinde kamuda resmi ve özelde öğretmen sayımız. Bunların içerisinde o kadar güzel şeyler yapan öğretmenlerimiz var ki keşke medya onları ön plana çıkarsa. Kötü örneklerin sayısı gerçekten çok az. Bu tarafta büyük bir havuz var. Orada güzel haberler yapılırsa, bunu 24 Kasım'da değil de yılın tamamında yapılırsa öğretmen arkadaşlarımıza da gerçekten çok güzel bir destek olacak. Medyadaki arkadaşlardan bunu özellikle rica edeyim. Koskoca 1 milyon 200 bin kişilik bir ailede bir tane öğretmenimizin, bir tane eğitim çalışanımızın yaptığı bir şeyin bütün bu camiayı temsil etmediğini söylüyorum ben. Burada çok güzel şeyler yapılıyor. İyi şeylerin bence haber değeri olması gerekiyor.

Ara tatil

Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz. Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. Bir anket falan yapmıyoruz. Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor.