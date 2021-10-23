Kasım ayı ara tatili ne zaman? Öğrenciler her yıl yarıyıl tatilinin yanı sıra kasım ve nisan aylarında ara tatil yapıyor. Kasım ayına kısa bir zaman kala ara tatilin ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Peki, ara tatile kaç gün kaldı?

Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?

Kasım ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi ara tatilin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında. Ancak okullar 12 Kasım Cuma kapanacak ve hafta sonlarıyla birlikte tatil 9 gün olacak. 19 Kasım ise Cuma gününe denk geliyor. 20-21 Kasım hafta sonu olduğu için öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.