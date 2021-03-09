Ara tatil ikinci dönemde olacak mı? İkinci dönemde ara tatil var mı?

İkinci dönem ara tatil ne zaman? Birinci dönem ara tatilini 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapan öğrenciler 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitimlerini tamamladı. Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 2021 Pazartesi’den itibaren 15 Şubat’a kadar yarıyıl tatilini yaptı. 15 Şubat’tan sonra köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 2 Mart Salı günü ise düşük ve orta düşük riskli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ilkokulları, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman olacağını, okulların ne zaman kapanacağını, ikinci dönem yarıyıl tatilinin olup olmayacağını merak ediyordu.

Ara tatil ikinci dönemde olacak mı?

İkinci dönem ara tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında kendilerine yönetilen soruları yanıtladı. Okul sınavlarından ara tatile, yüz yüze eğitim biteceği tarihten okulların kapanmasına kadar birçok soruya yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıkladı. Bakan Selçuk, "Şubat ayında gerçekleşen ara tatil döneminde, Nisan ayındaki ara tatili de sürecin içerisine dahil eden Milli Eğitim Bakanlığı, bu nedenle önümüzdeki haftalarda ara tatil uygulamasına geçmeyecek." dedi. MEB'in daha önce açıkladığı takvime göre, 12 Nisan'da ikinci dönem ara tatil yapılacağı açıklanmıştı.

Okullar kapanacak mı?

Bakan Selçuk, risk oluşturan illerede okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin olarak, “Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında dört senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.” ifadesini kullandı.