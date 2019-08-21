0553 313 94 23

Ara Güler’in gözünden Bursa

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle düzenlenen ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:28
Ara Güler’in gözünden Bursa

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle düzenlenen ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı.


Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’ ile göz kamaştırdı. Geçen yıl hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısının tarihi şehir Bursa için çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.


Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Fetih Müzesi’nde anlamlı bir kültürel faaliyete ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Erdönmez, “Kasım ayında hizmete giren Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehrimizin tarihine ışık tutan büyük bir kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak kabul edilen Ara Güler’in objektifinden, 1970 yılından 2000 yılına kadar olan dönemin Bursa’sını göreceğiz. Birbirinden değerli 15 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi, 1 ay boyunca ziyarete açık olacak” dedi


Büyük ustanın objektifinden Bursa’yı görmenin büyük bir şans olduğunu vurgulayan Hasan Hüseyin Erdönmez, “İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yapan Ara Güler, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın da fotoğraflarını çekmişti. Dünyada iz bırakan kişileri, yerleri, olayları fotoğraflarla ve bıraktığı derin izlerle tarih arşivine taşıyabilen usta, bugün de bizim hâtıralarımızı, çocukluğumuzu ve özlediğimiz Bursa’yı yeniden yaşatacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel yolculuğa davet ediyorum” diye konuştu.


Bursa fotoğraflarını, 2013 yılındaki bir ziyaret sırasında Ara Güler’den aldıklarını dile getiren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez ise, “Ara hocam, başka bir gözle ve mantıkla, topluma farklı bir felsefeden bakıyordu. Dolayısıyla bu fotoğraflar sadece objektiften çıkmış fotoğraflar değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı ve ufku anlatan bir koleksiyon. Sergiyi gezdikten sonra inanıyorum ki, o güzel Bursa’yı, yani 1970’li yılların Bursa’sını bazen özleyeceğiz, bazen de arayacağız” dedi.


Konuşmalarının ardından açılış kurdelasını kesen protokol, vatandaşlar ile sergide yer alan eserleri inceledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:28
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İyi bir kitap kurdunun 5 özelliği nedir?
    1. İyi bir kitap kurdunun 5 özelliği nedir?
    2. Yunus Emre Nalcı kimdir nereli ve kaç..
    3. İdlib’de hava saldırıları nedeniyle..
    4. Akyurt’a diyaliz müjdesi
    5. Filipinler’de "dang" hummasından 807..
    6. Kadın üreticilerin ilk doğal ürünleri..
    7. Malazgirt’te Tarihi Roman ve Romanda..
    8. Diyarbakır’da pamuk zirvesi hazırlığı
    9. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir..
    10. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1..
    11. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran..
    12. Şiddetli yağış yolları göle çevirdi
    13. Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük..
    14. Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı..
    15. Batman’da 3 muhtar görevden..
    16. Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile..
    17. Aman dikkat! Çocuklar neden horlar?
    18. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye..
    19. Sturridge Trabzonspor'da! İşte ilk..
    20. Trabzonspor Kulübü, İngiliz oyuncu..
    21. Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği..
    22. Balıkesir'de torunun dedesi ve..
    23. Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi..
    24. Bakan Varank müjdeyi verdi! Türkiye'de..
    25. Bakan Soylu, yabancı medya..
    26. Eskişehir polisi çiçeği burnunda..
    27. Monaco ayak sürüyor! Falcao'da flaş..
    28. Gülümsemenizle düşman..
    29. Başkan Kayalar’dan yangın sonrası o..
    30. Gurbetçi aile ölümden döndü
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!