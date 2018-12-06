Ara Güler'i anlatan "Islık Çalan Adam" kitabı n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler hakkında yazılmış en kapsamlı kitap olan "Islık Çalan Adam", online platformlarda ilk kez ve sadece n11.com'da Ara Güler Müzesi tarafından satışa çıktı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel hafızası olarak anılan, dünyaca ünlü fotoğraf duayeni Ara Güler hakkında en geniş bilgi ve belgelere yer veren "Islık Çalan Adam" kitabı, n11.com'da satışa sunuldu.

n11.com'da mağaza açan Ara Güler Müzesi, kitabın satışını online platformda sadece n11.com üzerinden gerçekleştiriyor.

Ara Güler Müzesi'nin ilk yayını olan kitapta, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nden derlenen belgeler ışığında ünlü fotoğraf sanatçısının başta İstanbul'da olmak üzere birçok fotoğrafı ve röportajları da yer alıyor. Ara Güler’in külliyatının izlerini taşıyan kitap, n11.com'da yüzde 20 indirimle 199 TL'den satışa sunuluyor.

Geçen ay hayatını kaybeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i anlatan kitap, 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle İstanbul ve Türkiye coğrafyasından fotoğraflarıyla uluslararası medyada görünürlük kazanan sanatçının ölümsüzleştirdiği İstanbul kent tarihine dair, bu coğrafyadan bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşıyor.

Üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikaye anlatıcısı olan Güler'in dünyası, "Islık Çalan Adam" kitabı ile okuyucular ve fotoğraf sanatının meraklılarıyla buluşuyor.