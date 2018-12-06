THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ara Güler'i anlatan "Islık Çalan Adam" kitabı n11.com'da satışta

Ara Güler’in külliyatının izlerini taşıyan kitap, n11.com'da yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:33
Ara Güler'i anlatan "Islık Çalan Adam" kitabı n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler hakkında yazılmış en kapsamlı kitap olan "Islık Çalan Adam", online platformlarda ilk kez ve sadece n11.com'da Ara Güler Müzesi tarafından satışa çıktı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel hafızası olarak anılan, dünyaca ünlü fotoğraf duayeni Ara Güler hakkında en geniş bilgi ve belgelere yer veren "Islık Çalan Adam" kitabı, n11.com'da satışa sunuldu.

n11.com'da mağaza açan Ara Güler Müzesi, kitabın satışını online platformda sadece n11.com üzerinden gerçekleştiriyor.

Ara Güler Müzesi'nin ilk yayını olan kitapta, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nden derlenen belgeler ışığında ünlü fotoğraf sanatçısının başta İstanbul'da olmak üzere birçok fotoğrafı ve röportajları da yer alıyor. Ara Güler’in külliyatının izlerini taşıyan kitap, n11.com'da yüzde 20 indirimle 199 TL'den satışa sunuluyor.

Geçen ay hayatını kaybeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i anlatan kitap, 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle İstanbul ve Türkiye coğrafyasından fotoğraflarıyla uluslararası medyada görünürlük kazanan sanatçının ölümsüzleştirdiği İstanbul kent tarihine dair, bu coğrafyadan bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşıyor.

Üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikaye anlatıcısı olan Güler'in dünyası, "Islık Çalan Adam" kitabı ile okuyucular ve fotoğraf sanatının meraklılarıyla buluşuyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:33
  1. Ara Güler
  2. n11.com

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Swissotel, 24 Kasım’da satışta
    1. Swissotel, 24 Kasım’da satışta
    2. Avea’dan hac kampanyası
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Turkcell’den faturalı “gençTarife”
    5. "Suudi Arabistan destekli lobiciler..
    6. Vodafone Türkiye'den ''LTE''mobil..
    7. AK Parti Erzincan belediye başkan..
    8. Mihrimah Sultan’da mutlu son Mihrimah..
    9. "Arap dünyasında uzay çalışmaları için..
    10. Kabil’de kargo uçağı düştü
    11. Aydın'da 1 ton 174 litre kaçak şarap..
    12. Deniz Feneri’nden Pakistan kermesi
    13. 'Buhranlarımız'ı anlatan mütefekkir ve..
    14. Anadolu Efes iç saha avantajını..
    15. Rezidans cinayeti davasına devam edildi
    16. Bakan Soylu: "Dün zamanın en büyük..
    17. Sancaktepe’de şüpheli ölüm
    18. "Kuş oteli" rekor sayıda flamingo..
    19. Eczacının "minyatür" merakı atölye..
    20. Avrupa Yakası Adalet Sarayı'nda sona..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek