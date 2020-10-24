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Ekonomi Ar-Ge’ye geçen yıl 46 milyar lira harcandı
Ekonomi

Ar-Ge’ye geçen yıl 46 milyar lira harcandı

Türkiye’de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarak 45 milyar 954 milyon lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:13:00 -
Ar-Ge’ye geçen yıl 46 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu harcamanın gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2018’de yüzde 1,03 iken, 2019’da yüzde 1,06’ya yükseldi. Ar-Ge harcaması, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarak 45 milyar 954 milyon lira oldu.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64,2 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 29,2 ile yükseköğretim takip etti.

Kar amacı olmayan kuruluşlarca yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının, toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,6 oldu. Personel harcamaları yüzde 51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının 2019 yılında yüzde 56,3’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 29,4 ile genel devlet, yüzde 12,8 ile yükseköğretim, yüzde 1,5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,02 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 6,2 olarak hesaplandı.

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