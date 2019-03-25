AR-GE ve üretim yapılacak

Uluslararası düzeyde bir teknoloji üssü kuracaklarını anlatan Cin, “Teknoloji üssünde AR-GE çalışmaları ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimi yapılacak. Tam kapasitede çalıştığı zaman 60 bin kişilik istihdam sağlayacak” dedi.



5 YIL İÇİN 130 PROJE HAZIR



İlçenin altyapı ve üstyapı ile ilgili ciddi sorunlarının bulunmadığını söyleyen Cin, “Artık Pendik’in vizyon projelerle anılacak bir ilçe haline dönüşmesi gerekiyor. Marka bazlı projelerimiz var. Pendik’in özelliklerine baktığımız zaman tüm ulaşım akslarının ortasında olan bir ilçe” dedi. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek plan ve proje geliştirdiklerini belirten Cin, görüşleri kendi proje ekibiyle harmanlayarak ortaya müthiş projeler çıkardıklarını vurguladı. Cin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın da Pendik projeleriyle birlikte önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 130’a yakın projeyi hayata geçrmeyi hedefliyoruz. Bazı projelerimiz başlayacak ama tam kapasiteyi 5 yıllık süre içerisinde gerçekleştirmeyebilir ancak bizler bir adım atacağız” ifadelerini kullandı. İlçede 60 bn kişiye isthdam sağlayacak bir teknoloji üssünün kurulacağını belirten Cin, “Üs tam kapasite çalıştığı zaman 60 bin kişilik istihdam sağlayacak. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ilgili çalışmalar yapılacak. ARGE çalışmaları ve üretimin yapılacağı bir alan olacak. Ülke ve bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.





YENİ DEVLET HASTANESİ



Cin, “Sağlık reformlarını yeni sağlık tesisleri yatırımlarıyla taçlandıracağız. Pendik Devlet Hastanesi yeniden inşa edilerek 190 yataklı yeni ve modern binada hizmet verecek. Büyük projelerimizden bir de Esenyalı’da gerçekleştirilecek. Bölgeye Sağlık Teknokent inşa edilecek. Projeyle hem ülke ekonomisine yüksek katmadeğerli ürünler sağlanacak hem de kendi aşısını yapan kendi tıbbi teknolojsini geliştiren ülke olmamıza katkı sağlanacak. Burada istihdama da önemli bir katkı sağlanacak. Yine Kurtköy’de sağlık ve spor merkezi oluşturacağız. Yapı içerisinde fitness salonları, minder ve jimnastik sporları salonu, zemin altı katlı otopark ve bina terasında açık futbol sahası yer alacak” dedi.



OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK



Pendik merkezde yaklaşık 4.500-5.000 civarında araç otoparklarına ihtiyaç olduğunu belirten Cin, “Otopark projelerimiz şu an devam ediyor. Özellikle otoparkları da dikkate alarak Pendik’in çarşısıyla sahil meydanı arasında Batı, Doğu, Sapanbağları, Yeni Mahalle ve Yeşilbağları arasında kuzey ve güney yönlü 5 kilometrelik nostalji ulaşım ağıyla, yayalaştırılmış alanlara ulaşım sağlanacaktır” şeklinde konuştu. Millet bahçesi projesinin hazır olduğunu söyleyen Cin, Pendik sahiline seyir terası yapılacağının müjdesini de verdi.