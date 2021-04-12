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Ekonomi AR-GE sınavını başarıyla verdi
Ekonomi

AR-GE sınavını başarıyla verdi

Ak Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Ankara’nın büyük sanayi üssü İvedik OSB’yi ve Teknopark Ankara’yı ziyaret etti. Ziyaretin gündem konusu, ileri teknoloji üretim sahası Teknopark Ankara oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:55:00 -
AR-GE sınavını başarıyla verdi

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin ve Yönetim Kurulu, Ak Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’i bölgede ağırladı. İvedik OSB’nin büyük emeklerle ve fedakârlıklarla kurulduğunu anlatarak sözlerine başlayan OSB Başkanı Hasan Gültekin, “Sanayicimizin katma değerli üretimini destekleyici altyapıyı kurmak adına büyük çaba sarf ettik ve Teknopark Ankara’yı kentimiz ile ülkemize kazandırdık. OSB’miz içinde kurduğumuz bu yapının içinde savunmadan yazılıma, elektronikten bilişime kadar birçok sektörden firma değer üretiyor” dedi.

Teknopark Ankara’da üretiliyor

Firmaların her şartta yanlarında durduklarına değinen Gültekin, “Bölgemizdeki çoğu firmamızın niteliği çok yüksek. Orta Doğu’dan Azerbaycan’a kadar birçok bölgede kullanılan İHA’lar burada üretiliyor ve bizi temsil ediyor” şeklinde konuştu.

Sektörler kazanacak

Mustafa Şen ise, Teknopark Ankara gibi uygulamalı bir TGB’nin OSB bünyesinde kurulmasının çok önemli bir karar olduğuna değindi. AR-GE ve Eğitim Başkanı Şen, “AR-GE ve inovasyona önem veren ve sektörleri besleyen bir yapı Teknopark Ankara. Bu sebeple burada savunma sanayisi başta olmak üzere kurgulanan tüm çalışmaların önemi büyük. Bu çalışmalar sektöre büyük faydalar getirecektir” ifadelerine yer verdi.

Şen, daha sonra Teknopark Ankara’da faaliyette olan savunma sanayi sektörü firmalarını ve diğer önemli firmaları da inceleme ziyaretinde bulundu.

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