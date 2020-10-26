Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2.2 katına çıktı

2015’te 20 milyar 600 milyon lira olan harcama tutarı 2019’da 2.2 kat artarak 45 milyar 953 milyon 961 bin lirayı buldu. Toplam Ar-Ge personeli sayısı ise 5 yıllık dönemde 224 bin 284’ten 305 bin 811’e yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı da 122 bin 228’den 182 bin 847’ye çıktı. 182 bin 847 personelin 114 bin 931’i mali ve mali olmayan şirketlerde, 59 bin 31’i yükseköğretimde, 8 bin 886’sı genel devlette istihdam edildi.