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Ekonomi Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2,2 katına çıktı
Ekonomi

Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2,2 katına çıktı

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için 5 yılda yaklaşık 160 milyar lira harcandı - Personel harcamalarına toplam 81,1 milyar lira ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:01:28 -
Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2,2 katına çıktı

ANKARA (AA) - ZEYNEP DUYAR CANLI/ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar, 2015-2019 döneminde 2,2 katına çıkarak 46 milyar düzeyine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamaları son 5 yılda düzenli olarak arttı.

2015 yılında 20,6 milyar lira olan olan Ar-Ge harcamaları 2019'a gelindiğinde 2,2 katına çıkarak 45 milyar 953 milyon 961 bin liraya ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam Ar-Ge harcamaları kümülatif 159 milyar 599 milyon 342 bin lira olarak hesaplandı.

- Aslan payı personele ayrıldı

Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının alt dağılımına bakıldığında personel harcamalarına toplamda 81,1 milyar lira ayrıldığı görüldü. Bu tutar, anılan dönemdeki toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldi.

Aynı dönemde Ar-Ge yatırımlarına 16,6 milyar lira, diğer cari Ar-Ge harcamalarına ise 61,9 milyar lira harcandı.

2015-2019 döneminde mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları 10,3 milyar liradan 29,5 milyar liraya çıktı. Bu şirketlerin söz konusu dönemde toplam Ar-Ge harcamaları 93,4 milyar lira olarak hesaplandı. Kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları, söz konusu dönemde 2,1 milyar liradan 3 milyar liraya ulaşırken, toplam harcama tutarı 13,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye toplamda 52,2 milyar lira harcadı.

Toplam Ar-Ge personeli sayısı 5 yıllık dönemde 224 bin 284'ten 305 bin 811'e yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı ise 122 bin 228'den 182 bin 847'ye çıktı. Bunların 114 bin 931'i mali ve mali olmayan şirketlerde, 59 bin 31'i yükseköğretimde, 8 bin 886'sı genel devlette istihdam edildi.

2015-2019 yıllarında Ar-Ge'ye harcanan toplam tutar ve bu alanda çalışan personel sayıları şöyle:

Harcama kalemleri ve yıllar

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Toplam Ar-Ge harcaması (Lira)

20.615.247.954

24.641.251.935

29.855.477.805

38.533.672.884

45.953.691.096

159.599.341.674

Ar-Ge personel harcaması

11.054.399.404

12.308.650.274

15.167.428.953

18.905.226.170

23.692.709.953

81.128.414.754

Diğer cari Ar-Ge harcamaları

7.210.787.469

9.569.443.464

11.586.259.745

15.215.244.929

18.271.410.212

61.853.145.818

Ar-Ge yatırım harcaması

2.350.061.081

2.763.158.198

3.101.789.107

4.413.201.785

3.989.570.931

16.617.781.102

Ar-Ge insan kaynağı (Sayı)

224.284

242.213

266.478

289.791

305.811

-

Mali ve mali olmayan şirketler

77.551

83.873

101.404

118.867

129.798

-

Genel devlet

14.217

13.372

12.828

12.884

10.472

-

Yükseköğretim

132.516

144.968

152.246

158.040

165.541

-




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