Apple'ın yeni iPad'i Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Apple'ın bir süre önce tanıttığı yeni iPad modeli Türkiye'de satışa sunuldu. 10.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan yeni model, fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti. İşte yeni iPad'in özellikleri ve fiyatı...

32 GB veya 128 GB depolama alanı ve 3 farklı renk seçeneği bulunan yeni iPad, 10.2 inç büyüklüğündeki retina ekranı ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. 1. nesil Apple Pencil desteğine sahip olan ekran, tüketicilerin çizimler yapabilmesi ya da not tutabilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca kullanıcılar, isterlerse Smart Keyboard desteğini de kullanabiliyor.

Yeni iPad, gücünü yüksek kalitede oyun oynama veya 4K video düzenlemeleri yapabilme imkanı sunan A12 Bionic işlemciden alıyor. Kullanıcılara, hem arka kısmında hem de ekranındaki çerçevesinde birer adet kameraya yer veren yeni iPad, kullanıcılara 720p çözünürlükte video çekimi deneyimi yaşatıyor. Tabletin arkasında yer alan 8 Megapiksel çözünürlüklü kamera ise 1080p 30 fps'de video çekimleri yapılabilmesine imkan tanıyor.

Yeni iPad'in fiyatları

Yeni iPad, tüm bu özellikleriyle birlikte Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Satış fiyatları ise şu şekilde belirlendi;

32 GB depolama alanına sahip versiyon 3,199 TL (Wi-Fi destekli)

128 GB depolama alanına sahip versiyon 3,999 TL (Wi-Fi destekli)

32 GB depolama alanına sahip versiyon 4,399 TL (SIM destekli)

128 GB depolama alanına sahip versiyon 5,199 TL (SIM destekli)