Apple'ın imajını sarsan olay

Apple’ın App Store’daki oyunların test edildiği TestFlight hizmeti ile ilgili olarak 2012-2015 yıllarını kapsayan büyük bir veri ihlali yaşandı. “Teraleak” olarak bilinen bu ihlal, on binlerce iOS uygulaması ve oyununa yetkisiz erişim sağlayarak büyük miktarda verinin açığa çıkmasına neden oldu.

Hiç çıkmamış Angry Birds oyunları ve birçok App Store uygulaması sızdırıldı

“Teraleak” terimi yalnızca sızdırılan verilerin devasa boyutundan dolayı değil, aynı zamanda Star Fox 2 ve Yoshi’s Island gibi ikonik oyunların prototiplerinin yanı sıra The Legend of Zelda: Ocarina of Time ve Majora’s Mask gibi klasiklerin oyundan çıkarılmış içeriğini gün ışığına çıkaran 2020’deki Nintendo “gigaleak”ine bir atıfta bulunmak adına kullanıldı.

App Store veri sızıntısının merkezindeki hizmet olan TestFlight, geliştiricilerin iOS uygulamalarını resmi çıkışlarından önce test etmeleri için yayınladıkları bir platform olarak hizmet veriyor. Apple’ın 2012-2015 zaman aralığındaki sunucularından ele geçirilmiş veriler ayıklanarak kamuya açık hale getirildi. Bu veriler, anonim olarak Wayback Machine aracılığıyla arşivlendikten sonra sosyal medya platformu X’te paylaşıldı.

Sızdırılan dosyalar, TestFlight aracılığıyla yayınlanan çeşitli uygulama ve oyunların prototiplerini ve beta sürümlerini kapsıyor. Sızıntıda yayınlanmamış birkaç Angry Birds oyunu yer alıyor. İnsanlar verileri eşeledikçe daha fazla çıkmamış oyun prototipinin ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Yayınlanmamış oyunların potansiyel keşfinin ötesinde, kullanıcıların App Store ‘dan kaldırılmış ve artık Apple’ın dağıtım platformu üzerinden indirilemeyen uygulamaları bulabilmeleri de söz konusu. Bu sızıntı, mobil oyun tarihini koruma ve arşivleme konusunda yararlı olabilir.