Apple'ın çip üreticisinden 'savaş' uyarısı!

Aralarında Apple ve Qualcomm'un da bulunduğu Amerikalı şirketler için işlemciler üreten Tayvanlı TSMC'nin CEO'su Mark Liu CNN'e verdiği bir mülakatta Tayvan'ın Çin tarafından işgal edilmesi durumunda çip fabrikasının küresel tedarik zincirine bağlı olduğu için çalışamayacağını söyledi.

Liu "Savaşın kazananı yoktur, herkes kaybeder" dedi. Liu "Kimse TSMC'yi zorla kontrol edemez. Çünkü malzemeden kimyasallara kadar bu iş Avrupa, Japonya, ABD ve diğer dış dünyayla eş zamanlı iletişime bağlı." diye konuştu.

Tayvan'ın işgalinin Çin, Tayvan ve Batılı ülkeler için ekonomik çalkantıya neden olacağını belirten Liu siyasi liderlere savaştan kaçınma çağrısı yaptı. Liu Ukrayna'daki savaşın da hiçbir taraf için olumlu olmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ile Tayvan arasında gerilimi tırmandırmıştı.