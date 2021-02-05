Apple’ın arabası ne zaman tanıtılacak? Apple Car ne zaman satışa çıkacak?

Ming-Chi Kuo, Apple hakkında yaptığı tahminlerle tanınan bir analisttir. Geçmişte yaptığı birçok tahminde gerçekleşmişti. Kuo şimdi de Apple Car hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Ünlü analist, Apple'ın Hyundai ile çalışacağını belirtirken Hyundai'ın E-GMP olarak bilinen elektrikli otomobil platformunu kullanacağını da açıkladı.

Electric - Global Modular Platform olan E-GMP modüler elektrikli otomobil platformu 2020 yılının Aralık ayında açıklanmıştı. Hyundai'nin açıkladığı bilgilere göre bu platform maksimum seviyede tek şarj ile 500 kilometrenin üzerinde menzil, 3,5 saniyeden kısa sürede 0-100 km/s hızlanma, 260 km/s maksimum hız ve 18 dakikada yüzde 80 şarj gibi özellikler sunmaktadır.

Apple Car ne zaman satışa çıkacak?

Apple Car'ın en erken 2025 yılında açıklanacağı öngörülüyor. Ünlü analist Kuo, Apple'ın iPhone modelinin sıfırdan gelişimi için 18 ile 24 ay arasında bir geliştirme süreci olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla Kuo, Apple'ın iyi bir çalışma ile elektrikli otomobilini 2025 yılında piyasaya sürebileceğini ifade ediyor.

Apple'ın, projenin mekaniği ve üretimi için mevcut otomobil üreticileriyle görüşeceği belirtiliyor. Apple'ın asıl odağı ise; otonom sürüş için donanım ve yazılım, işlemci, batarya teknolojisi iç mekan tasarımı, yenilikçi kullanıcı deneyimi ve mevcut teknolojileri ile entegrasyon geliştirmek.