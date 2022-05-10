Apple’ı geride bıraktı: Dünyanın en değerli şirketi belli oldu! Tahmin edemeyeceksiniz...

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri ABD merkezli Apple şirketini geçti. Böylece Suudi petrol devi, dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Saudi Aramco hissesi 46,20 riyale yükselirken, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 464 milyar dolara (9.24 trilyon riyal) ulaştı.

Apple şirketinin piyasa değeri ise, 2 trilyon 461 milyar dolar oldu.

Suudi Aramco, bu yıl yükselen petrol fiyatlarından ve son zamanlarda petrolün varil başına 100 doların üzerinde işlem görmesinden yararlandı.

Apple ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte fiyatlarında önemli bir sıçrama gerçekleştiren teknoloji şirketleri için gelecekteki kazanç artışıyla ilgili endişeleri artıran yüksek faiz oranlarından etkilendi.

Saudi Aramco ve Apple şirketlerinin ardından 1 trilyon 979 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft geldi.