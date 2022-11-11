Apple'ı bekleyemedi kendisi yaptı! İşte dünyanın ilk katlanabilir İphone'u

iPhone hayranlarının yıllardır Apple'dan beklediği katlanabilir iPhone bir türlü çıkış yapmadı. Artık bu bekleyişe dayanamayan Çinli bir mühendis, tüm fonkisyonları çalışan, katlanabilir bir iPhone üretti.

Çinli bir mühendis Apple’ın katlanabilir telefon çıkarmasını bekleyemedi ve kendisi yaptı. Yapımı yaklaşık bir yıl süren iPhone V’nin tüm fonksiyonları da çalışıyor. Esasında Apple'ın bu form faktörüne sahip bir cihaz çıkarması bekleniyordu ancak mühendis bunu beklemeye tahammül edemedi ve kendisi yaptı.

Tamamen işlevsel

Cihazın tüm bileşenleri 2 bölüme ayrılıyor. Alt kısımda bellek ve çip yer alırken, üst tarafta kameralar ve pil mevcut. Ayrıca kullanılan bazı parçaların 3D yazıcıda basılması gerçekleşmiş.

Katlanabilir iPhone'un ortaya çıkarılması yaklaşık bir yıl sürdü. Akıllı telefondaki Face ID, True Tone, kameralar, hoparlörler vb gibi tüm temel işlevler çalışıyor.