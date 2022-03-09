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Ekonomi Apple'dan Türkiye'de zam kararı!
Ekonomi

Apple'dan Türkiye'de zam kararı!

ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyat listesini 8 Mart 2022 tarihi itibarıyla güncelleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 00:19:00 - 2022-03-09 00:24:12
Apple'dan Türkiye'de zam kararı!

Apple, ürünlerinin Türkiye fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı.

Yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerinin fiyatlarını güncelledi.


iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi. iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.

Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.

iPhone fiyatları şöyle:

iPhone 13 128 GB: 16.299 TL, 18.999 TL

iPhone 13 Mini 128 GB: 14.799 TL, 17.499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB: 21.499 TL, 24.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23.999, TL 27.999 TL

iPhone 12 64 GB: 14.999 TL, 17.499 TL

iPhone 12 Mini 64 GB: 13.499 TL, 15.799 TL

iPhone 11 64 GB: 10.999 TL, 12.999 TL

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