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Teknoloji Apple'dan şok karar! O ürünlerin satışını durdurdu
Teknoloji

Apple'dan şok karar! O ürünlerin satışını durdurdu

Apple, satış mağazalarında Bose, Sonos ve Logitech marka kulaklıkların satışlarını durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:22:00 -
Apple'dan şok karar! O ürünlerin satışını durdurdu

Resmi internet sitesi ve satış noktalarında çeşitli teknoloji şirketlerine ait bazı ürünleri satan teknoloji devi Apple, şok bir kararla gündeme geldi. Şirket, mağazalarında bir süredir satışlarına devam ettiği Bose, Sonos ve Logitech marka kulaklıkların satışlarını durdurma kararı aldı.

Ayrıca şirketin, geçtiğimiz günlerde satış mağazalarına talimat vererek farklı markalı ürünlerin kaldırılmasını istediği öğrenildi.

Apple tarafından yapılan açıklamada, bunun rutin bir uygulama olduğu, tüketicilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda satılan ürünlerin değiştirildiği ancak Apple'ın ürünleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilen bazı üçüncü taraf ürünlerin satışına devam edileceği belirtildi.

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