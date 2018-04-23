Apple'dan skandal 23 Nisan paylaşımı

Apple, 23 Nisan Kutlamaları için hazırladığı bir gif videosunda tesettürlü olarak değerlendirilen bir kadının yüzüne köpek yüzü de eklerek sundu.

BenimPortrem tagıyla etiketlenerek sosyal medyada paylaşılan videoda biri insan, diğeri ise köpek olmak üzere iki yüzü olan portrenin başörtüsüyle beraber resmedildiği görüldü.

Müslümanların mukaddesatına yönelik bir adım olarak görülen video, “Köpeğimin çiçekleri sevdiğini hatırladım. O yüzden onu da çizmek istedim” başlığıyla sunuldu.