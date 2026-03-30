  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı! Emine Erdoğan’ın dünyaya armağanı, sadece Türkiye ekonomisine 365 milyar lira kazandırdı Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı Ömer Çelik'ten 30 Mart mesajı: İnsanlık ittifakına öncülük ediyoruz! İranlı anne oğlunun şehadet haberini böyle karşıladı CHP'li Levent Üzümcü tiyatrodan kovmuştu! Özlem Karabay o davayı kazandı Niğde E Tipi Cezaevi'nde acı olay! Memur kazan dairesinde ölü bulundu Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti! Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı: Ekonomiye 365 milyar TL katkı sağlandı 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Apple'dan sert güvenlik hamlesi: iPhone'lara kilit ekranı uyarısı
Apple'dan sert güvenlik hamlesi: iPhone'lara kilit ekranı uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple, artan siber tehditler nedeniyle iPhone kullanıcılarını kilit ekranından doğrudan uyararak güvenlikte daha agresif bir döneme geçerken, çözümün en kritik adımının yazılım güncellemeleri olduğu vurgulanıyor.

Dijital dünyada güvenlik, çoğu zaman arka planda sessizce yürütülen bir süreç. Ancak Apple, son günlerde bu sessizliği bozarak alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. Birçok kullanıcı, iPhone telefonlarının kilit ekranında daha önce hiç karşılaşmadıkları türden, doğrudan şirketten gelen uyarı mesajlarıyla uyanıyor. Bu durum, teknoloji devinin siber tehditlerle mücadelede artık çok daha proaktif ve "agresif" bir iletişim dilini benimsediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tehdidin merkezinde, bireysel kullanıcılardan ziyade sistem açıklarını hedef alan "Coruna" ve "DarkSword" isimli dijital kuşatma araçları var. Bu düzenekler, kullanıcıyı sadece bir web bağlantısına tıklatarak tüm savunma mekanizmalarını devre dışı bırakmaya zorluyor. Üstelik bu risk, sanıldığı gibi sadece yıllar öncesinin modelleriyle sınırlı değil. iOS 13 sürümünden tutun da, yakın zamana kadar güncel sayılan iOS 17.2.1 versiyonuna kadar çok geniş bir yazılım yelpazesi bu dijital tuzakların menzilinde. iPad sahipleri de aynı riskli bölgenin içerisinde, benzer bir savunmasızlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

ESKİ YAZILIMLAR İÇİN GÜVENLİK DUVARI ÇÖKÜYOR

Peki, bu dijital kuşatmadan kurtulmanın yolu ne? Çözüm aslında oldukça basit bir yazılım hamlesinde saklı. Ayarlar kısmındaki güncelleme sekmesi, şu an cihazınız için en güçlü kalkan görevini üstleniyor. iOS 15 ve sonrasındaki tüm güncellemeler, bahsi geçen kötü niyetli bağlantıları tanıyıp engelleme yeteneğine sahip.

Ancak iPhone 6S öncesi bir telefon kullananlar için tablo biraz daha gri. Apple, donanımsal yetersizlikler sebebiyle bu çok eski cihazlara yeni güvenlik zırhları giydiremiyor. Şirket, güncelleme imkanı olmayan ancak iOS 16 destekleyen modeller için "Kilitleme Modu" gibi yüksek güvenlikli ayarları birer can simidi olarak önerse de, asıl kurtuluşun her zaman en güncel yazılımı kullanmaktan geçtiğini hatırlatıyor.

iOS 27 geliyor: Katlanabilir iPhone, yapay zekâlı Siri ve yeni özellikler yolda
iOS 27 geliyor: Katlanabilir iPhone, yapay zekâlı Siri ve yeni özellikler yolda

Teknoloji

iOS 27 geliyor: Katlanabilir iPhone, yapay zekâlı Siri ve yeni özellikler yolda

Eski iPhone’lar siber suçluların radarında
Eski iPhone’lar siber suçluların radarında

Teknoloji

Eski iPhone’lar siber suçluların radarında

Apple’dan uyarı: Casus yazılım milyonları tehdit ediyor
Apple’dan uyarı: Casus yazılım milyonları tehdit ediyor

Teknoloji

Apple’dan uyarı: Casus yazılım milyonları tehdit ediyor

Siri baştan yazılıyor: Apple’ın yeni asistanı sahneye çıkıyor
Siri baştan yazılıyor: Apple’ın yeni asistanı sahneye çıkıyor

Teknoloji

Siri baştan yazılıyor: Apple’ın yeni asistanı sahneye çıkıyor

Artık iPhone’da da aktif: Google canlı çeviriyi tüm kulaklıklara taşıdı
Artık iPhone’da da aktif: Google canlı çeviriyi tüm kulaklıklara taşıdı

Teknoloji

Artık iPhone’da da aktif: Google canlı çeviriyi tüm kulaklıklara taşıdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23