Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” tarafından şaibeli bir şekilde Genel Başkanlık koltuğuna oturtulduğu iddia edilen Özgür Özel hakkında şok gelişme yaşandı.

“ÖZGÜR ÖZEL ADALET BAKANI’NA ARACI GÖNDERDİ!”

Özgür Özel’in, Adalet Bakanı’na aracı göndererek: “Mutlak butlan konusundan vazgeçin, bu konuda bize yardımcı olun; biz de asla sizinle uğraşmayacağız” teklifinde bulunduğu iddiası Ankara kulislerini karıştırdı.

“ADALET BAKANI’NA KİMİ GÖNDERDİĞİNİ DE BİLİYORUM”

İddiayı dile getiren Savcı Sayan, bu pazarlık girişimini şu sözlerle ifşa etti: “Bilgiye dayalı konuşuyorum, tahmin etmiyorum. Özgür Özel’in Adalet Bakanı’na kimi gönderdiğini de biliyorum. Adalet Bakanı’na ‘Mutlak butlandan vazgeçin, bu konuda bize yardımcı olun. Biz asla sizinle uğraşmayacağız’ dedikten sonra Adalet Bakanı’nın da ‘Ben yargıya müdahale edemem. Zaten benim ilkelerime, prensiplerime aykırıdır. Orada bir mahkeme heyeti vardır. Savcılar vardır. Belgelere bilgilere göre karar vereceklerdir. Bizi kirli oyunlarınıza alet etmeyin. Siz söylemediniz, ben de duymadım’ dedikten sonra bunlar Akın Gürlek’in üstüne gittiler”