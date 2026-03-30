CHP'li Görele Belediye başkanı tarafından taciz skandalıyla gündeme gelmişti! Otomobilin çarptığı genç kızdan acı haber geldi
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Elif Tuana, geçirdiği şüpheli trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız hayatını kaybetti.
Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.