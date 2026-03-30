  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul böyle zulüm görmedi: Metro alt geçidini su bastı! İstanbul’da bankaya soygun girişimi! Silahlı şüpheli kaçtı İstanbul Valiliği bütün Türkiye'yi sevindirdi: Şehit polis kalp masajıyla hayata döndürüldü Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz? Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli! Dünya siyasetinde “Al gülüm ver gülüm” dönemi Kavga yok paylaşma var Hürmüz’ün muhafızı Ali Rıza Tengsiri şehit oldu! 923 bin 64 anneye 13,9 milyar liralık ödeme Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin? Bugün 2 duruşma aynı anda görülecek: İBB davasında 12'nci perde!
Dünya Uluslararası balıkçılık lisansını Türkiye'ye verdiler Somali'nin balıkları da Türk'e emanet
Uluslararası balıkçılık lisansını Türkiye'ye verdiler Somali'nin balıkları da Türk'e emanet

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uluslararası balıkçılık lisansını Türkiye’ye verdiler Somali’nin balıkları da Türk’e emanet

Somali ile yapılan petrol ve gaz arama anlaşması sonrası Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı ortaklığında kurulan SOMTURK'ün desteğiyle, Somali karasularındaki uluslararası balıkçılık lisansı "Ergun Reis A" adlı Türk gemisine verildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu'da düzenlenen törende, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı tarafından Türk balıkçı gemisi "Ergun Reis A", ilk uluslararası balıkçı gemisi olarak lisanslandı.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın yanı sıra Somali Başbakan Yardımcısı Jibril Abdirashid Haji Abdi, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Tarım ve Sulama Bakanı Mohamed Abdi Hayir Maareeye, Somali Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Mohamed Farah Nuh, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Somali Deniz Kuvvetleri Komutanı General Abdiwahab Abdullahi Omar ile SOMTURK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan Ecevit katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının destek ve katkılarıyla faaliyetlerine başlayan SOMTURK, Türkiye ve Somali arasında 2024'te imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı ile OYAK arasında imzalanan anlaşmayla 2025'te kuruldu.

Bölgede yeni bir standart oluşturmayı hedefleyen SOMTURK, bakanlığın yetki ve kontrolü altındaki münhasır ekonomik bölgede uluslararası balıkçılığın lisanslandırılması sürecinde yetkililere destek veriyor. Şirket, bölgede uluslararası gemiler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, deniz güvenliğinin sağlanması için sahil güvenlik güçlerinin geliştirilmesi ile balıkçılık altyapısının iyileştirilmesi konularında da çalışmalar yürütüyor.

TDV, Somali’de 2 bin Kur’an-ı Kerim dağıttı
TDV, Somali’de 2 bin Kur’an-ı Kerim dağıttı

İSLAM

TDV, Somali’de 2 bin Kur’an-ı Kerim dağıttı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23