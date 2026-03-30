İyi Parti’li belediye ayakta uyuyor! Vatandaşlar mağdur! Bursa’da yollar göle döndü
Bursa’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken, altyapı yetersizliği ve önlem eksikliği tepkilere yol açtı. Karacabey’de yollar ve tarım arazileri sular altında kalırken, vatandaşlar yaşanan mağduriyete isyan etti. Ahırlarda mahsur kalan hayvanlar ekiplerce son anda kurtarılırken, bölge halkı belediyenin iş bilmezliğinden şikayet etti.
Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde özellikle eğimli arazilerde toprak kaymaları meydana geldi. Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ise sağanak yağış tarım alanlarını vurdu. Günlerdir süren yağmur nedeniyle tarlalar suyla dolarak göle döndü. Bölgede hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın ahırında bulunan büyükbaş hayvanlar da suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, hayvanları dikkatli bir çalışma sonucu bulundukları yerden çıkararak güvenli alana taşıdı.
Yetkililer, yağışların aralıklarla 1 hafta boyunca devam edeceğini belirterek özellikle dere yatakları, yamaç bölgeler ve su baskını riski taşıyan alanlarda yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti