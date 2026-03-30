Ev yapımı elma sirkesi tarifi Feridun Kunak'tan: kilo kilo alıp boşuna fazla para vermeyin! Organik meyve tedarik edin

Elmaları Hazırlayın: Elmaları dörde bölün, çekirdekleri ve saplarını çıkarmayın. Kabuklu kullanmak, doğal besinleri korur. Kavanozu Doldurun: Cam kavanoza elmaları sıkıca yerleştirin. Üstüne şeker serpin ve su ekleyin. Karışım elmaların 5 cm üstünde olsun. Fermentasyonu Başlatın: Üzerini tülbentle örtün, serin ve karanlık bir yerde 2-3 hafta bekletin. Her gün tahta kaşıkla karıştırın, köpük oluşumu normaldir. Süzün ve İkincil Fermentasyon: Üç hafta sonunda elmaları süzün. Sıvıyı temiz kavanoza alın, anne sirkesi ekleyin. Tülbentle örtüp 3-4 hafta daha bekletin. Sirke kokusu yoğunlaşınca hazır. Saklayın: Temiz şişelere doldurun, serin yerde muhafaza edin. Buzdolabında aylarca dayanır. Bu süreçte sıcaklık 20-25°C ideal olur. Kunak, 'sabırlı olun, doğa işini yapacak' diyor.