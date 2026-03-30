  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da dinmek bilmeyen yağmur konusunda uzmanından dikkat çeken sözler: yeni sistem için uyardı Süper Lig alev alacak! İmza atarsa maaşı belli! İki dev kulüp Dybala'nın peşinde Ev yapımı elma sirkesi tarifi Feridun Kunak'tan: kilo kilo alıp boşuna fazla para vermeyin! Organik meyve tedarik edin Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay çalışan emeklinin sigorta şartını açıkladı CHP'nin idare ettiği İstanbul'da her akşam aynı kabus İşte kan şekeri ve kolesterolün gizli kahramanı! Gizli şeker için vitamin deposu... İlaç çözüm değil! Dizde ağrı, kilitlenme ve takılma... Bu belirtiler varsa spordan uzak durun uyarısı! Gözler Kosova maçına çevrildi: Türkiye Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? 2026 dünya kupası maçları  Galatasaray’da Yunus Akgün’e sürpriz talip
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ünlü doktor Feridun Kunak'ın önerdiği ev yapımı sirke tarifi şifa saçıyor.

#1
Son dönemde Feridun Kundak, elma sirkesi tarifiyle bir kez daha gündemde oluyor.

#2
Kunak'ın yöntemleri, evde kolayca uygulanabilir bir tarif sunuyor ve sindirimden bağışıklığa kadar pek çok fayda vaat ediyor. Peki, bu tarif gerçekten etkili mi? Gelin, adım adım inceleyelim ve Kunak'ın orijinal tarifini evinize taşıyalım.

#3
Feridun Kunak, Türk televizyonlarının sevilen doktoru olarak tanınıyor. Yıllarca sağlık programları sunan Kunak, bitkisel tedaviler ve doğal reçetelerle ünlendi. Elma sirkesi tarifi, onun YouTube ve Instagram paylaşımlarında sıkça vurguladığı bir konu. Kunak'a göre, elma sirkesi probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekliyor, kilo vermeye yardımcı oluyor ve kan şekerini dengeliyor. Bu iddialar, bilimsel araştırmalarla da kısmen örtüşüyor, örneğin, elma sirkesinin asetik asit sayesinde metabolizmayı hızlandırdığı biliniyor.

#4
Kunak'ın tarifini özel kılan, katkı maddesiz, fermente bir yöntem olması gerekir. Hazır market sirkeleri yerine ev yapımı olanın üstünlüğünü vurguluyor. Bu yaklaşım, EEAT kriterlerine uygun olarak Kunak'ın yıllarca biriken klinik deneyimine dayanıyor.

#5
Feridun Kunak'ın tarifini uygulamak için pahalı ekipmana ihtiyacınız yok. İşte temel malzemeler:

#6
Taze, organik elmalar (yaklaşık iki kg, çekirdekleri ve kabuklarıyla) Temiz içme suyu (elma miktarını örtecek kadar) Şeker veya bal (1 kg elmaya 100-150 gr) Annenin sirkesi veya önceki turşu suyu (fermentasyon başlatıcı, 1 bardak) Büyük cam kavanoz (beş litrelik ideal) Tülbent veya temiz bez Önemli not: Elmaları iyice yıkayın, pestisit kalıntılarından arındırın. Organik elma tercih edin ki doğal mayalanma hızlı olsun.

#7
Elmaları Hazırlayın: Elmaları dörde bölün, çekirdekleri ve saplarını çıkarmayın. Kabuklu kullanmak, doğal besinleri korur. Kavanozu Doldurun: Cam kavanoza elmaları sıkıca yerleştirin. Üstüne şeker serpin ve su ekleyin. Karışım elmaların 5 cm üstünde olsun. Fermentasyonu Başlatın: Üzerini tülbentle örtün, serin ve karanlık bir yerde 2-3 hafta bekletin. Her gün tahta kaşıkla karıştırın, köpük oluşumu normaldir. Süzün ve İkincil Fermentasyon: Üç hafta sonunda elmaları süzün. Sıvıyı temiz kavanoza alın, anne sirkesi ekleyin. Tülbentle örtüp 3-4 hafta daha bekletin. Sirke kokusu yoğunlaşınca hazır. Saklayın: Temiz şişelere doldurun, serin yerde muhafaza edin. Buzdolabında aylarca dayanır. Bu süreçte sıcaklık 20-25°C ideal olur. Kunak, 'sabırlı olun, doğa işini yapacak' diyor.

#8
Evde elma sirkesi yaparken hatalar sık: Aşırı şeker eklemek tadı bozar, metal kaşık kullanmak reaksiyona yol açar. Kunak'ın ipuçları:

#9
Temizlik Önceliği: Kavanozu kaynar suyla sterilize edin. Kontrol Edin: Küf oluşursa atın, normal köpük zararsız. Tat Testi: Ekşi ve keskin kokulu olmalı. Alternatif: Maya ekleyerek süreci hızlandırabilirsiniz. LSI terimlerle zenginleştirirsek: Doğal fermente elma sirkesi, ev yapımı sirke faydaları, organik elma suyu fermentasyonu gibi unsurlar başarıyı artırır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şara'ya Almanya'da sürpriz
Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede
Gündem

Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede

Muhittin Böcek’in Antalya’da yeniden aday gösterilmesi için Özgür Özel’e rüşvet verdiği iddiasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ..
Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Gündem

Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti
Gündem

CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştiril..
Hastaneye kaldırılmıştı! Türkiye itirafı dikkat çekti… Mircea Lucescu'dan açıklama geldi
Spor

Hastaneye kaldırılmıştı! Türkiye itirafı dikkat çekti… Mircea Lucescu'dan açıklama geldi

Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaşadığı sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23