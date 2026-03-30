Ev yapımı elma sirkesi tarifi Feridun Kunak'tan: kilo kilo alıp boşuna fazla para vermeyin! Organik meyve tedarik edin
Ünlü doktor Feridun Kunak'ın önerdiği ev yapımı sirke tarifi şifa saçıyor.
Son dönemde Feridun Kundak, elma sirkesi tarifiyle bir kez daha gündemde oluyor.
Kunak'ın yöntemleri, evde kolayca uygulanabilir bir tarif sunuyor ve sindirimden bağışıklığa kadar pek çok fayda vaat ediyor. Peki, bu tarif gerçekten etkili mi? Gelin, adım adım inceleyelim ve Kunak'ın orijinal tarifini evinize taşıyalım.
Feridun Kunak, Türk televizyonlarının sevilen doktoru olarak tanınıyor. Yıllarca sağlık programları sunan Kunak, bitkisel tedaviler ve doğal reçetelerle ünlendi. Elma sirkesi tarifi, onun YouTube ve Instagram paylaşımlarında sıkça vurguladığı bir konu. Kunak'a göre, elma sirkesi probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekliyor, kilo vermeye yardımcı oluyor ve kan şekerini dengeliyor. Bu iddialar, bilimsel araştırmalarla da kısmen örtüşüyor, örneğin, elma sirkesinin asetik asit sayesinde metabolizmayı hızlandırdığı biliniyor.
Kunak'ın tarifini özel kılan, katkı maddesiz, fermente bir yöntem olması gerekir. Hazır market sirkeleri yerine ev yapımı olanın üstünlüğünü vurguluyor. Bu yaklaşım, EEAT kriterlerine uygun olarak Kunak'ın yıllarca biriken klinik deneyimine dayanıyor.
Feridun Kunak'ın tarifini uygulamak için pahalı ekipmana ihtiyacınız yok. İşte temel malzemeler:
Taze, organik elmalar (yaklaşık iki kg, çekirdekleri ve kabuklarıyla) Temiz içme suyu (elma miktarını örtecek kadar) Şeker veya bal (1 kg elmaya 100-150 gr) Annenin sirkesi veya önceki turşu suyu (fermentasyon başlatıcı, 1 bardak) Büyük cam kavanoz (beş litrelik ideal) Tülbent veya temiz bez Önemli not: Elmaları iyice yıkayın, pestisit kalıntılarından arındırın. Organik elma tercih edin ki doğal mayalanma hızlı olsun.
Elmaları Hazırlayın: Elmaları dörde bölün, çekirdekleri ve saplarını çıkarmayın. Kabuklu kullanmak, doğal besinleri korur. Kavanozu Doldurun: Cam kavanoza elmaları sıkıca yerleştirin. Üstüne şeker serpin ve su ekleyin. Karışım elmaların 5 cm üstünde olsun. Fermentasyonu Başlatın: Üzerini tülbentle örtün, serin ve karanlık bir yerde 2-3 hafta bekletin. Her gün tahta kaşıkla karıştırın, köpük oluşumu normaldir. Süzün ve İkincil Fermentasyon: Üç hafta sonunda elmaları süzün. Sıvıyı temiz kavanoza alın, anne sirkesi ekleyin. Tülbentle örtüp 3-4 hafta daha bekletin. Sirke kokusu yoğunlaşınca hazır. Saklayın: Temiz şişelere doldurun, serin yerde muhafaza edin. Buzdolabında aylarca dayanır. Bu süreçte sıcaklık 20-25°C ideal olur. Kunak, 'sabırlı olun, doğa işini yapacak' diyor.
Evde elma sirkesi yaparken hatalar sık: Aşırı şeker eklemek tadı bozar, metal kaşık kullanmak reaksiyona yol açar. Kunak'ın ipuçları:
Temizlik Önceliği: Kavanozu kaynar suyla sterilize edin. Kontrol Edin: Küf oluşursa atın, normal köpük zararsız. Tat Testi: Ekşi ve keskin kokulu olmalı. Alternatif: Maya ekleyerek süreci hızlandırabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23