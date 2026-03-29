Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Ehud Olmert, Batı Şeria’da Filistinli mazlumlara kan kusturan işgalci yerleşimcilerin saldırılarını, bir zamanlar Avrupa’da Yahudilere yapılan zulümlere benzetti. Kendi ülkesindeki yetkililerin bu vahşeti durdurmakta kasten başarısız olduğunu belirten Olmert, "Bizi bu teröristlerin işlediği suçlardan kurtarın" diyerek uluslararası yargıyı göreve çağırdı. Eski bir başbakanın kendi devletini "terör destekçisi" imasıyla şikayet etmesi, Siyonist rejim içindeki çürümeyi tescilledi.

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, artık sessiz kalmayacağını duyurdu Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne seslendi. Guardian'a açıklamalarda bulundu.

Olmert, İsrailli yetkililerin Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini durdurmakta başarısız olduğunu söyledi. Bu nedenle uluslararası yargının tutuklama emirleri çıkarması gerektiğini savundu.

Olmert’in eleştirilerindeki ton, bir eski başbakan için alışılmışın çok üzerindeydi. Olmert yerleşimcilerin saldırılarını, bir zamanlar Avrupa’da Yahudilere karşı yapılan saldırılara benzetti. Bu şiddetin hükümet çevreleri tarafından desteklendiğini ileri sürdü. "Bizi Yahudi teröristlerin işlediği suçlardan kurtarın" diyerek dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

Uzun süredir Netanyahu muhalifi kimliğiyle bilinen Olmert, mevcut politikaların hem Filistinlilere hem de İsrail’in demokratik kimliğine zarar verdiğini vurguladı. Olmert’e göre İsrail ordusu ve polisi görevini yapmazsa, tek çare uluslararası hukuk otoriteleri.