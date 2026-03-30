Annesini evde aşığıyla basıp bıçakladı, anne ise polisleri tokatladı!

Aksaray’ı ayağa kaldıran olay dün saat 21.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. C.M., annesi A.D. ile sevgilisi olduğu iddia edilen G.I.'yı evde birlikte yakalayınca G.I.’yı karın bölgesinden 2 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkarılarak ambulansa alınmak istendi. Bu sırada kaçan C.M., yeniden ortaya çıkarak ambulansa alınmak istenen G.I.’yı tekrar bıçaklamak istedi.

Olay yerindeki polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.’ye biber gazıyla müdahale etti.

BIÇAKLA AMBULANSA SALDIRDI

Bu esnada yaralı G.I. ile anne A.D. ambulansa alınıp kapılar kapatıldı. C.M., bu kez elindeki bıçakla ambulansın arka kapısına vurarak kapıyı açmaya çalıştı. C.M., bu kez de kendisini engellemeye çalışan polislere bıçakla saldırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında koşarak kaçmaya çalışan C.M., yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan G.I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralı G.I. ile birlikte hastaneye giden A.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.M. ile annesi A.D., sağlık kontrolünden geçirildikleri sırada hastanede polise zor anlar yaşattı. Saldırganın annesi polislere tokat attı. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği anne ve oğlu, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.