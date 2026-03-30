İstifa eden Yönter’in yerine atandı! MHP’nin yeni Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar oldu
Akademik çalışmalarına ağırlık vermek üzere MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar atandı.
MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine Bayraktar’ın getirildiği bildirildi.
MHP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır."
MHP lideri Devlet Bahçeli Cumartesi günü yaptığı açıklamada, partisinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in "akademik çalışmalarına ağırlık vermek istemesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini" söylemişti.