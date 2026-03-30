Hakan Fidan'dan "Savaşı durdurun" telefonu!

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, kontrolden çıkan bölgesel gerilim ve savaşı sona erdirmeye yönelik atılacak somut adımlar masaya yatırıldı.

"Bölgedeki ateş çemberine diplomatik müdahale!"

Bakan Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede bölgedeki insani dramın ve askeri tırmanışın geldiği vahim boyutu vurguladı. Türkiye’nin istikrar için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin bir parçası olan bu görüşmede, çatışmaların yayılmasını önlemek adına BM’nin daha aktif rol alması gerektiği ifade edildi. Bölgesel durumun tüm detaylarıyla ele alındığı temaslarda, barış için uluslararası toplumun ortak hareket etme zorunluluğu dile getirildi.