  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı Burhanettin Duran müjdeledi: Milli Teknoloji Hamlesi'nde tarihi gün! Yarın yeni bir safhaya geçiyoruz Uluslararası balıkçılık lisansını Türkiye’ye verdiler Somali’nin balıkları da Türk’e emanet Annesini evde aşığıyla basıp bıçakladı, anne ise polisleri tokatladı! Hem ümitlendirdi hem de tehdit etti! Sarı Şeytan'dan İran'a 'yok ederiz' çıkışı Kuveyt'teki su arıtma tesisine biz değil, İsrail saldırdı Siyonistten sahte bayrak operasyonu İyi Parti’li belediye ayakta uyuyor! Vatandaşlar mağdur! Bursa’da yollar göle döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı! Emine Erdoğan’ın dünyaya armağanı, sadece Türkiye ekonomisine 365 milyar lira kazandırdı Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı
Gündem

Hakan Fidan'dan "Savaşı durdurun" telefonu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgeyi kan gölüne çeviren çatışmaları durdurmak ve barış tesis etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, kontrolden çıkan bölgesel gerilim ve savaşı sona erdirmeye yönelik atılacak somut adımlar masaya yatırıldı.

"Bölgedeki ateş çemberine diplomatik müdahale!"

Bakan Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede bölgedeki insani dramın ve askeri tırmanışın geldiği vahim boyutu vurguladı. Türkiye’nin istikrar için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin bir parçası olan bu görüşmede, çatışmaların yayılmasını önlemek adına BM’nin daha aktif rol alması gerektiği ifade edildi. Bölgesel durumun tüm detaylarıyla ele alındığı temaslarda, barış için uluslararası toplumun ortak hareket etme zorunluluğu dile getirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23