17 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde markette karşılaşan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki D.B., göğsünden bıçaklandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir markette başlayan tartışma kanlı bitti.
Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Markette karşılaşan B.Ö. ve D.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışında da devam ederek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bıçakla D.B.’yi göğsünden yaraladı. D.B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan D.B.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, şüpheli B.Ö.’yu yakalamak için çalışma başlattı.