Hem ümitlendirdi hem de tehdit etti! Sarı Şeytan'dan İran'a 'yok ederiz' çıkışı

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta 31 gün geride kalırken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Her zamanki gibi yine tehdit diline başvuran Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması ve Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde Hark Adası'nı havaya uçuracaklarını söyledi.

''İRAN'IN TESİSLERİNİ YERLE BİR EDECEĞİZ''

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, İran’daki askeri operasyonlarımızı sonlandırmak üzere yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütüyor. Büyük ilerleme kaydedildi. İran bizimle anlaşmazsa İran'ın tesislerini yerle bir edeceğiz. Vurmadığımız her yeri vuracağız. Daha önce vurmadığımız yerlere bilerek dokunmadık." dedi.

''HARK ADASI'NI HAVAYA UÇURACAĞIZ''

ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılamazsa ve Hürmüz Boğazı açılmazsa, İran'ın tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı "havaya uçuracaklarını söyledi.

''KARŞILIK OLACAK''

Tehditlerine devam eden ABD Başkanı, ''Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık ‘terör saltanatı’ boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır” ifadelerini kullandı.